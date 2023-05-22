Канчельскис — о «Динамо»: провальный сезон, Йоканович развалил симпатичную команду

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал результаты московского «Динамо» в Российской Премьер-Лиге, а также высказался об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера команды.

«Сезон для «Динамо» получился провальным. Нет вообще никаких спортивных достижений. Все молодые ребята сбавили, новые лица не появились. Так бывает — просто не угадали с главным тренером, и весь сезон потрачен впустую.

Видимо, этот серб приехал в Россию исключительно заработать денег. А на его репутации это никак не скажется — в Европе не следят за РПЛ. Жаль, что симпатичную команду развалил. Он как будто держал игроков «Динамо» в заложниках, они страдали на поле. Ребята выходили играть с потухшими глазами», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

После отставки Йокановича исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» был назначен 32-летний Павел Алпатов.