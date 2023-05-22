Судья, ответственный за VAR на матче «Валенсия» – «Реал», отстранён

Федерация футбола Испании приняла решение отстранить от работы Иглесиаса Вильянуэву — арбитра, ответственного за VAR в матче очередного тура чемпионата Испании «Валенсия» – «Реал», который проходил на «Месталье» и завершился победой хозяев со счётом 1:0. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Наказание Вильянуэвы не вступит в силу до следующей недели, потому что прежде чем узнать вердикт, он уже получил назначение на игру «Бетиса» с «Хетафе».

Причиной для сурового решения федерации стала неудовлетворительная работа в концовке матча, когда на поле возникла потасовка, и главный арбитр потребовал помощи в идентификации зачинщиков драки. В итоге удалён был только игрок «Реала» Винисиус, хотя неспортивным поведением отметились также футболисты «Валенсии» Уго Дуро и Георгий Мамардашвили.