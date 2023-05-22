Журналист ESPN Огден: «Манчестер Юнайтед» не ведёт переговоров по Неймару

Журналист ESPN Марк Огден опроверг новость о том, что «Манчестер Юнайтед» вступил в переговоры по трансферу нападающего «ПСЖ» Неймара. Ранее издание L’Équipe сообщило о начале переговоров между представителями бразильца и английским клубом.

«Манчестер Юнайтед» не ведёт переговоров по Неймару — во всяком случае, не при текущих владельцах», — написал Огден в своём «твиттере».

Действующий контракт 31-летнего Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 2027 года. В текущем сезоне французской Лиги 1 бразильский нападающий провёл 20 матчей в составе парижского клуба, забил 13 голов и отдал 11 голевых передач. В текущем сезоне Лиги чемпионов Неймар сыграл в шести матчах и отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.