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«Ньюкасл» впервые за 20 лет вышел в Лигу чемпионов

«Ньюкасл» впервые за 20 лет вышел в Лигу чемпионов
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Завершился матч 37-го тура английской Премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Лестером». Команды сыграли вничью (0:0). Таким образом, «Ньюкасл» досрочно гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Сороки» занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 70 очков после 37 матчей. За тур до конца подопечные Эдди Хау опережают «Ливерпуль», идущий пятым, на четыре балла. Таким образом, мерсисайдцы не смогут опередить «Ньюкасл».

Отметим, что «Ньюкасл» не принимал участие в данном турнире на протяжении 20 лет. Последний раз команда выступала на групповом этапе самого престижного европейского турнира в сезоне-2002/2003. Тогда «сороки» заняли второе место в группе с «Ювентусом», киевским «Динамо» и «Фейеноордом». Во втором групповом этапе команда заняла третье место, пропустив вперёд «Барселону» и «Интер», после чего покинула турнир.

Что касается еврокубков, то последний раз «Ньюкасл» принимал участие в Лиге Европы в сезоне-2012/2013. Тогда «сороки» дошли до четвертьфинала, в котором уступили по сумме двух матчей «Бенфике».

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