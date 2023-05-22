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Нападающий «Ювентуса» Кьеза забил в чемпионате Италии впервые с января 2022 года

Нападающий «Ювентуса» Кьеза забил в чемпионате Италии впервые с января 2022 года
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Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза, забивший гол престижа в матче 36-го тура чемпионата Италии с «Эмполи» (1:4), прервал длительную голевую засуху в Серии А. В последний раз до этого Кьеза отличался голом в матче итальянского чемпионата в январе 2022 года, это случилось в противостоянии с «Наполи» (1:1).

В текущем сезоне Серии А Кьеза провёл 19 матчей, четыре раза выходя в стартовом составе. На счету форварда пять результативных передач и один забитый мяч. Кроме того, итальянский нападающий забил по одному голу в Лиге Европы и Кубке Италии.

Напомним, несколько минут назад завершился матч 36-го тура Серии А, в котором «Эмполи» крупно переиграл «Ювентус» (4:1). В составе хозяев отличились Франческо Капуто, оформивший дубль, Себастьяно Луперто и Роберто Пикколи.

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