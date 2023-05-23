Гендиректор «Химок»: Талалаев способен вернуть команду в РПЛ уже в следующем году

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев высказался о вылете команды из Российской Премьер-Лиги. Подмосковный клуб лишился шансов на сохранение прописки после победы «Пари НН» над «Сочи» (4:0) в матче 28-го тура РПЛ.

«Нет смысла обсуждать причины. Это футбол. Каждый год состав команд в РПЛ обновляется, в следующем сезоне Премьер-Лига будет без «Химок». Тренерский штаб во главе с Андреем Талалаевым способен вернуть команду уже в следующем году. Наберёмся сил, опыта, окрепнем.

Важно думать о достижении поставленных целей по развитию клубной академии и реализации стратегии по доведению доморощенных футболистов до основного состава. Это те моменты, которые требуют максимальной концентрации внимания», — приводит слова Оленева Sport24.