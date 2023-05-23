После лишения «Ювентуса» 10 очков «Лацио» гарантировал себе участие в ЛЧ

Спортивные санкции, которым подвергся «Ювентус», а именно лишение 10 очков в турнирной таблице Серии А, автоматически гарантировали «Лацио» путёвку в групповой раунд Лиги чемпионов.

До этого моемента туринский клуб занимал второе место, набрав 69 очков. После списания десяти очков в виде наказания за финансовые махинации «старая синьора» опустилась на седьмую строчку турнирной таблицы чемпионата Италии. На втором месте в лиге оказался «Лацио», возглавляемый Маурицио Сарри.

В активе римлян 68 очков за два тура до конца сезона, и обогнать столичный клуб могут только две команды: «Интер» (66) и «Милан» (64). «Аталанта» (61), которая сейчас находится на пятом месте, не сможет финишировать выше третьей строчки.