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Гендиректор «Интера» – об Индзаги: он остаётся в команде, это решённый вопрос

Гендиректор «Интера» – об Индзаги: он остаётся в команде, это решённый вопрос
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о будущем главного тренера команды Симоне Индзаги.

«Фигура Симоне Индзаги неприкосновенна. Он никогда не подвергался давлению с нашей стороны. В будущем он станет ещё сильнее как тренер благодаря недавним успешным выступлениям команды.

Индзаги будет нашим тренером в следующем сезоне, это гарантировано на 100%. Он остаётся», – приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Индзаги возглавляет «Интер» с июня 2021 года. Под руководством наставника миланский клуб завоевал Кубок и два Суперкубка Италии.

На данный момент «нерадзурри» занимают третье место в Серии А, набрав 66 очков в 36 играх. Также Индзаги вывел «Интер» в первый за 13 лет финал Лиги чемпионов.

Ранее стало известно, что с «Ювентуса» снова сняли очки в чемпионате Италии.

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