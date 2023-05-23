Винисиус — о расизме в Ла Лиге: нет, это не единичные случаи

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор решил подчеркнуть, что расистские оскорбления, которым он подвергся в воскресенье в матче с «Валенсией» (0:1), – это не единичный случай в этом сезоне.
«Каждая выездная игра — это неприятный сюрприз. И в этом сезоне их было много. Пожелания смерти, повешенные куклы, оскорбления… Всё записано. Но дело всегда сводится к фразам «единичный случай», «отдельный болельщик». Нет, это не единичные случаи. Это непрерывные эпизоды, разбросанные по нескольким городам Испании (и даже телешоу). Доказательство есть, есть видео. Теперь я задам вам вопрос: имена и фотографии скольких из этих расистов были выставлены на веб-сайтах? Я отвечаю, чтобы упростить: ноль. Никто не рассказал очередную грустную историю и не принёс хотя бы свои фальшивые извинения публично.
Чего не хватает для того, чтобы эти люди сидели, а клубы лишались очков? Почему спонсоры не штрафуют Ла Лигу? Разве телевидение не удосуживается транслировать это варварство каждые выходные? Проблема очень серьёзная и простые разговоры больше не помогут», – прокомментировал игрок свой пост в соцсетях с видеоподборкой моментов, когда становился жертвой атаки со стороны фанатов.
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