Дмитрий Селюк: «Ростов» — команда-пустышка, они не заслужили второе место

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк предположил, сможет ли «Ростов» побороться за второе место в турнирной таблице текущего сезона чемпионата России.

«Ростов» уже не станет вторым, да и вообще нужно сказать, что они не должны быть даже в четвёрке. «Ростов» — команда-пустышка, они забрались наверх только благодаря судейским решениям в их пользу. Я говорю о 17 пенальти. У них три матча, где не было ни одного забитого гола — три поражения подряд. В этих матчах команда не била пенальти, вот и всё. Они не заслужили второе место», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Напомним, в воскресенье, 21 мая, «Ростов» на выезде разгромно проиграл «Краснодару» со счётом 0:3. После 28-го тура РПЛ команда с берегов Дона располагается на четвёртом месте в таблице, набрав 50 очков. Отставание от ЦСКА и «Спартака», идущих на втором и третьем месте соответственно – четыре и три очка.