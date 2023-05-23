Сразу три запасных «Пари НН» отметились голевыми пасами в матче РПЛ

Сразу три игрока «Пари Нижний Новгород» сделали по голевой передаче после выхода на замену в матче Российской Премьер-Лиги с командой «Сочи». Владислав Яковлев, Ярослав Михайлов и Илья Берковский появились на поле во втором тайме, и каждый из них оформил по ассисту. Такое в чемпионате России случается впервые как минимум с 2009 года, сообщает Opta Sports.
Напомним, в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» на своём поле переиграл «Сочи» со счётом 4:0. Отличились Виктор Александров, Дмитрий Рыбчинский, Вячеслав Кротов и Никита Каккоев.
«Пари Нижний Новгород» занимает 14-е место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 26 очков в 28 матчах. «Сочи» располагается на десятой строчке, заработав 37 очков в 28 встречах.
- 23 мая 2023
-
01:30
-
01:15
-
01:02
-
01:01
-
00:53
-
00:49
-
00:46
-
00:40
-
00:31
-
00:30
-
00:29
-
00:22
-
00:07
-
00:03
- 22 мая 2023
-
23:57
-
23:56
-
23:52
-
23:42
-
23:34
-
23:30
-
23:23
-
23:20
-
23:18
-
23:10
-
23:03
-
22:59
-
22:59
-
22:55
-
22:55
-
22:47
-
22:42
-
22:36
-
22:32
-
22:29
-
22:25