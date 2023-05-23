Сразу три запасных «Пари НН» отметились голевыми пасами в матче РПЛ

Сразу три игрока «Пари Нижний Новгород» сделали по голевой передаче после выхода на замену в матче Российской Премьер-Лиги с командой «Сочи». Владислав Яковлев, Ярослав Михайлов и Илья Берковский появились на поле во втором тайме, и каждый из них оформил по ассисту. Такое в чемпионате России случается впервые как минимум с 2009 года, сообщает Opta Sports.

Напомним, в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» на своём поле переиграл «Сочи» со счётом 4:0. Отличились Виктор Александров, Дмитрий Рыбчинский, Вячеслав Кротов и Никита Каккоев.

«Пари Нижний Новгород» занимает 14-е место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 26 очков в 28 матчах. «Сочи» располагается на десятой строчке, заработав 37 очков в 28 встречах.