Тренер «Пари НН» Юран — о победе над «Сочи»: что-то похожее в атаке нащупывается

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран прокомментировал победу над «Сочи» (4:0) в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Скажем, что что‑то похожее в атаке нащупывается. Я же просто так не говорю и не сваливаю вину на других. Если берёшь, нужно отвечать. К сожалению, до конца чемпионата осталось два тура, но игра в атаке с «Сочи» порадовала.
Почему наносили так много дальних ударов? Мы на тренировках делали это четыре дня. Стали на тренировках забивать, ведь мы же не могли на тренировках забить мячи в двухсторонних играх, в тактических упражнениях. Я заострял внимание, что как минимум пять‑шесть человек у нас должно участвовать в атаке. Есть рабочая нога — нужно бить в створ ворот. Достучался. Давление нужно было убрать изнутри. Любому тренеру приятно, когда его слышат, терпят и его задания выполняют. В итоге все равно будут вопросы к тому, какая цифра на табло», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».
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