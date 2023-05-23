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Президент «Аль-Насра» раскрыл детали сотрудничества с Криштиану Роналду

Президент «Аль-Насра» раскрыл детали сотрудничества с Криштиану Роналду
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Президент «Аль-Насра» Мухаммад Аль Муаммар раскрыл детали соглашения с португальским нападающим Криштиану Роналду.

«Мы подписали контракт с Криштиану Роналду не только как с игроком, но и получили его собственные коммерческие права, которые будут активированы после окончания текущего сезона и окажут влияние на туристическую сторону и другие. Из-за нехватки времени и спортивной программы мы не смогли показать контракт «Аль-Наср» с Криштиану Роналду, а коммуникационный и медиа-центр в клубе «Аль-Наср» пытается работать, отправляя простые сообщения. Я всегда говорю игрокам Аль-Насра: воспользуйтесь присутствием Роналду рядом с вами и покажите себя, потому что мач транслируют более 50 каналов.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.

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