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Паоло Мальдини назвал Диего Марадону и Роналдо сложнейшими соперниками на поле

Паоло Мальдини назвал Диего Марадону и Роналдо сложнейшими соперниками на поле
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Экс-защитник «Милана» Паоло Мальдини рассказал, кому из футболистов тяжелее удавалось противостоять.

«Марадона и Роналдо – сильнейшие. Против Месси я, слава богу, не играл. Криштиану Роналду – великий бомбардир, но в его игре меньше волшебства, чем в игре тех двоих.

Я был быстр и физически силён, но они были даже быстрее. К тому же Диего был славным парнем. Когда его включили в Зал славы, мне стало стыдно, что я так часто бил его, и я перед ним извинился", – приводит слова Мальдини Milan News.

Напомним, 54-летний Мальдини в бытность игрока провёл всю карьеру в «Милане», он активно выступал за него с 1985 по 2009 год. В августе 2018-го Мальдини был назначен директором по развитию клуба, а спустя год получил должность технического директора.

Как великий Марадона играл в Аргентине перед ЧМ-1994:

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