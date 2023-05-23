Арендованный у «Спартака» защитник «Клермона» Кофрие может перейти в «Лилль»
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Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие, выступающий на правах аренды за «Клермон», попал в сферу интересов «Лилля», сообщает La Voix des Sports.
«Лилль» уже обсудил возможный летний переход с бельгийцем. Клуб рассматривает Кофрие в качестве замены для Жозе Фонте, который покинет команду в конце сезона.
Напомним, в «Спартак» бельгиец перешёл из «Сент-Трюйдена» в августе 2021 года за € 2,5 млн. Прошлым летом он ушёл в аренду в «Клермон». В текущем сезоне 26-летний защитник сыграл в 24 матчах чемпионата Франции, не отметившись результативными действиями. «Клермон» располагается на 8-й строчке в таблице французской Лиги 1, набрав 53 очка после 36 встреч. «Лилль» занимает пятое место, в активе команды 63 очка в 36 играх.
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