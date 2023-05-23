Источник: Абаскаль и Эшуорт по-разному смотрят на трансферную политику «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль и спортивный директор клуба Пол Эшуорт по-разному смотрят на позиции, которые нужно усилить в летнее трансферное окно.

Как сообщает Metaratings, тренер хочет видеть в команде центрального атакующего полузащитника и левоногого быстрого форварда, который бы отличался по функционалу от Шамара Николсона.

Пол Эшуорт считает, что «Спартаку» в первую очередь нужно усиливать опорную зону, и в этом есть противоречие с Абаскалем. Пол считает позицию потенциальной проблемой, потому что не до конца понятны сроки восстановления Наиля Умярова, а Кристофер Мартинс летом может покинуть клуб.

Резких противоречий у главного тренера и спортивного директора нет, иностранцы выдерживают нейтралитет между собой. Однажды Пол начал настаивать на своих кандидатурах в разговоре с тренером, на что Абаскаль выразил недовольство руководству «ЛУКОЙЛа». С тех пор Пол и Гильермо идут каждый своим курсом.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может потратить на одного известного футболиста в возрасте 24-27 лет € 15-20 млн. Совет директоров клуба действительно готов предоставить большие деньги на летний рынок, но предполагается, что озвученная сумма будет поделена на двух игроков.

«Спартак» в нынешнем сезоне после 28 туров занимает третье место в турнирной таблице с 53 очками, уступая идущему на втором месте ЦСКА один балл.