Камоцци: считаю, что Соболева не надо наказывать за поведение в матче с ЦСКА

Бывший советник экс-президента московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что нападающий красно-белых Александр Соболев не заслуживает наказание после скандального поведения в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1). Напомним, во время матча Соболев после одного из единоборств во втором тайме показал неприличный жест Виллиану Роше, указывая на свой пах.

«Если говорить о жесте Соболева в сторону Роши, то могу сказать, что в дерби всегда эмоции и такое может случаться. Надо ли за это наказывать Александра? Я считаю нет, но это будет решать клуб», — приводит слова Камоцци Metaratings.

Ранее сообщалось, что Соболев и Роша были приглашены на ближайшее заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС.

В нынешнем сезоне чемпионата России Соболев провёл 26 матчей в чемпионате России, в которых забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.