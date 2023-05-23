Борис Игнатьев рассказал интересную историю знакомства с Магомедом Оздоевым

Засуженный тренер СССР Борис Игнатьев поведал историю знакомства с российским полузащитником «Фатих Карагюмрюк» Магомедом Оздоевым.

«Хотелось бы рассказать, как я познакомился с Оздоевым. Его отец приехал работать в Киев вместе с ним, когда мы с Юрием Павловичем были в «Динамо». Он тогда играл за юношескую команду. Я как-то сидел, смотрел игры академии, и мне понравился Магомед. Не думал, что он русский, думал, что у него просто там живёт и работает отец. Оздоев мне запал в душу. Тогда я Сёмину сказал, что как-нибудь надо его привлечь к основному составу и посмотреть. По понедельникам мы обычно играли ребятами из резерва и запасных основной команды против дубля. Мы тогда привлекли Оздоева в такой игре за молодёжку против основы, и он отыграл хорошо. Мы сразу начали думать, как его приблизить к команде мастеров. Потом мы руководству предложили его взять, он приехал в «Локомотив» и начал играть. Магомед очень уравновешенный, хорошо обучаемый футболист, который многое умел. Мы не ошиблись в нём, и он стал игроком «Локомотива» и сборной», – приводит слова Игнатьева Metaratings.