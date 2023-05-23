Люк Уилкшир: «Динамо» не обойтись без пары-тройки важных трансферов

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир поделился мнением о будущем московского клуба в контексте работы на рынке в ближайшее трансферное окно.

«Честно говоря, я не так много знаю про Николича. Он добился результатов с «Локомотивом», этого не отнять, но многое будет зависеть от того, как «Динамо» сработает на летнем трансферном рынке. Нужно начинать строить что-то относительно новое и здесь важно принимать правильные решения. Может, «Динамо» и не нужны совсем уж глобальные перестановки, но без пары-тройки важных трансферов не обойтись, несколько новых футболистов команде точно не помешают», — приводит слова Уилкшира „РБ Спорт“.

Напомним, после 28 туров московское «Динамо» располагается на седьмом месте в турнирной таблице, имея в активе 45 очков. Бело-голубые также вылетели из Кубка России в апреле, проиграв «Акрону» в серии пенальти.