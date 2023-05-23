Кавазашвили: уехать в Европу могли бы Сафонов, Джикия и Дивеев, но этого не будет

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили назвал имена российских футболистов, которые могли бы перейти в европейские чемпионаты.

«В РПЛ играет не так много россиян, которые соответствуют европейскому уровню. Несколько человек могли бы перейти в сильнейшие чемпионаты Европы, но только в клубы из середины таблицы.

Этим летом уехать играть в Европу могли бы Сафонов, Джикия и Дивеев, но из-за санкций этого не будет. Их национальность тоже играет роль.

Сейчас трудно представить, что на наших парней обратят внимание европейские клубы. Но в каком-то смысле это хорошо — все лучшие игроки будут радовать российских болельщиков, выступая в РПЛ», — приводит слова Анзора Кавазашвили «РБ Спорт».