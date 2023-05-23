Кавазашвили: уехать в Европу могли бы Сафонов, Джикия и Дивеев, но этого не будет
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Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили назвал имена российских футболистов, которые могли бы перейти в европейские чемпионаты.
«В РПЛ играет не так много россиян, которые соответствуют европейскому уровню. Несколько человек могли бы перейти в сильнейшие чемпионаты Европы, но только в клубы из середины таблицы.
Этим летом уехать играть в Европу могли бы Сафонов, Джикия и Дивеев, но из-за санкций этого не будет. Их национальность тоже играет роль.
Сейчас трудно представить, что на наших парней обратят внимание европейские клубы. Но в каком-то смысле это хорошо — все лучшие игроки будут радовать российских болельщиков, выступая в РПЛ», — приводит слова Анзора Кавазашвили «РБ Спорт».
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