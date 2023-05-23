Ковтун: судьба серебряных медалей РПЛ решится в последнем туре

Тренер ФК «Родина», бывший защитник сборной России Юрий Ковтун высказался о борьбе за второе место в РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.
«И ЦСКА, и «Спартак» понимают, что им нужна полная мотивация на оставшиеся игры для того, чтобы завоевать второе место. Всё зависит о самих «армейцев» и «красно-белых».
Соперникам московских клубов самим надо выигрывать – «Крылья» борются за стыки, «Ростову» и «Краснодару» хочется быть как можно выше в турнирной таблице. У всех есть свои задачи, поэтому выделить кого-то сложно, всё решится в последнем туре.
Да, по игре ЦСКА сейчас более стабилен, чем «Спартак». «Красно-белые» не взяли очки в тех матчах, в которых могли бы, но думаю после дерби у них настрой станет только больше и серьёзнее», — приводит слова Ковтуна Metaratings.
- 23 мая 2023
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