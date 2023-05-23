Деменко: рано говорить, что «Краснодар» угадал с назначением Ивича

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко высказался о своём клубе и главном тренере команды Владимире Ивиче.

«Не сказал бы, что «Краснодар» сейчас находится на пике формы. Команда нашла свою игру, плюс влияют последние победы. Когда есть результат, приходит уверенность. С «Зенитом» «Краснодар» хорошо выглядел, а с «Ростовом» уверенно смотрелся. Да, «Краснодар» победил по игре, но непонятно, в каком состоянии «Ростов». Можно порадоваться за «Краснодар», команда подходит к финалу Кубка России в оптимальном состоянии, но и микроклимат в «Краснодаре» хороший, а это тоже немаловажный фактор.

Клуб угадал с назначением Ивича? Пока рано об этом говорить. «Краснодар» ставит максимальные задачи. Будем говорить о тренере Ивиче, когда он выиграет с командой Кубок России. Все привыкли, что «Краснодар» борется только за медали. Кто-то говорит, что команда играет чересчур в открытый футбол, но, с другой стороны, есть стиль игры и его везде узнают», – приводит слова Деменко «РБ Спорт».