Деменко: рано говорить, что «Краснодар» угадал с назначением Ивича

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко высказался о своём клубе и главном тренере команды Владимире Ивиче.
«Не сказал бы, что «Краснодар» сейчас находится на пике формы. Команда нашла свою игру, плюс влияют последние победы. Когда есть результат, приходит уверенность. С «Зенитом» «Краснодар» хорошо выглядел, а с «Ростовом» уверенно смотрелся. Да, «Краснодар» победил по игре, но непонятно, в каком состоянии «Ростов». Можно порадоваться за «Краснодар», команда подходит к финалу Кубка России в оптимальном состоянии, но и микроклимат в «Краснодаре» хороший, а это тоже немаловажный фактор.
Клуб угадал с назначением Ивича? Пока рано об этом говорить. «Краснодар» ставит максимальные задачи. Будем говорить о тренере Ивиче, когда он выиграет с командой Кубок России. Все привыкли, что «Краснодар» борется только за медали. Кто-то говорит, что команда играет чересчур в открытый футбол, но, с другой стороны, есть стиль игры и его везде узнают», – приводит слова Деменко «РБ Спорт».
- 23 мая 2023
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