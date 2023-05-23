Владимир Кузьмичёв: Гильермо Абаскаль не до конца чувствует нерв игры

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался о матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и ЦСКА. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «Спартака».

«В этой игре мне было интересно, как «Спартак» и Абаскаль справятся с той ситуацией, в которой находится команда. Игра мне понравилась, первые 30 минут здорово смотрелся «Спартак», потом инициативу перехватили армейцы, создавали моменты, забивали. И начало второго тайма тоже осталось за ЦСКА. Так что я получил удовольствие. Единственное, что бросилось в глаза – что Абаскаль не до конца чувствует нерв игры. Потому что я понимал, что Соболев получит красную карточку минут за 15 до того инцидента, который в итоге произошёл. Это было очевидно, что он завёлся, не может совладать с собой и успокоиться. И красная была вопросом времени. Так и оказалось», – приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».