Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Кузьмичёв: Гильермо Абаскаль не до конца чувствует нерв игры

Владимир Кузьмичёв: Гильермо Абаскаль не до конца чувствует нерв игры
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался о матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и ЦСКА. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «Спартака».

«В этой игре мне было интересно, как «Спартак» и Абаскаль справятся с той ситуацией, в которой находится команда. Игра мне понравилась, первые 30 минут здорово смотрелся «Спартак», потом инициативу перехватили армейцы, создавали моменты, забивали. И начало второго тайма тоже осталось за ЦСКА. Так что я получил удовольствие. Единственное, что бросилось в глаза – что Абаскаль не до конца чувствует нерв игры. Потому что я понимал, что Соболев получит красную карточку минут за 15 до того инцидента, который в итоге произошёл. Это было очевидно, что он завёлся, не может совладать с собой и успокоиться. И красная была вопросом времени. Так и оказалось», – приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Материалы по теме
Как накажут Соболева и Рошу после скандала? Александр за «Спартак» в сезоне уже не сыграет
Как накажут Соболева и Рошу после скандала? Александр за «Спартак» в сезоне уже не сыграет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023