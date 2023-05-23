Невероятный матч Бобровского, «Ньюкасл» вышел в Лигу чемпионов. Главное к утру

Российский голкипер Сергей Бобровский оформил шат-аут и помог «Флориде Пантерз» обыграть «Каролину Харрикейнз», «Ньюкасл Юнайтед» вышел в Лигу чемпионов, «Химки» вылетели из Российской Премьер-Лиги. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. 32 сейва Бобровского помогли «Флориде» всухую обыграть «Каролину».
2. «Ньюкасл» впервые за 20 лет вышел в Лигу чемпионов.
3. «Химки» лишились шансов сохранить место в РПЛ.
4. Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» закончить серию с «Лейкерс» и выйти в финал НБА.
5. Глава Ла Лиги раскритиковал Винисиуса после расистского скандала в матче с «Валенсией».
6. Источник: Абаскаль и Эшуорт по-разному смотрят на трансферную кампанию «Спартака» летом.
7. Талалаев — первый тренер, вылетевший из РПЛ с тремя клубами.
8. Виталий Кравцов, проведший прошлый сезон в НХЛ, подпишет двухлетний контракт с «Трактором».
9. Казахстан одержал волевую победу в матче со Словенией на ЧМ-2023 по хоккею.
10. «Ювентус» официально лишили 10 очков в таблице итальянской Серии А.
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