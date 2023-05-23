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Невероятный матч Бобровского, «Ньюкасл» вышел в Лигу чемпионов. Главное к утру

Российский голкипер Сергей Бобровский оформил шат-аут и помог «Флориде Пантерз» обыграть «Каролину Харрикейнз», «Ньюкасл Юнайтед» вышел в Лигу чемпионов, «Химки» вылетели из Российской Премьер-Лиги. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. 32 сейва Бобровского помогли «Флориде» всухую обыграть «Каролину».

2. «Ньюкасл» впервые за 20 лет вышел в Лигу чемпионов.

3. «Химки» лишились шансов сохранить место в РПЛ.

4. Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» закончить серию с «Лейкерс» и выйти в финал НБА.

5. Глава Ла Лиги раскритиковал Винисиуса после расистского скандала в матче с «Валенсией».

6. Источник: Абаскаль и Эшуорт по-разному смотрят на трансферную кампанию «Спартака» летом.

7. Талалаев — первый тренер, вылетевший из РПЛ с тремя клубами.

8. Виталий Кравцов, проведший прошлый сезон в НХЛ, подпишет двухлетний контракт с «Трактором».

9. Казахстан одержал волевую победу в матче со Словенией на ЧМ-2023 по хоккею.

10. «Ювентус» официально лишили 10 очков в таблице итальянской Серии А.