«Явный признак усталости». И. Федотов — о поведении Карасёва при просмотре повтора

Российский арбитр Игорь Федотов высказался о поведении судьи Сергея Карасёва при просмотре повтора в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА (2:1).

«На 83-й минуте Карасёв не стал назначать 11-метровый удар в ворота ЦСКА, и вмешался VAR. В тот момент, когда арбитр обнял экран, уже было понятно, что он «сдох». Это явный признак усталости — люди поднимают вверх руки, чтобы грудная клетка расширилась. Что касается самого эпизода, тут Карасёв разобрался. Когда два игрока тянутся к мячу, один из них при короткой дистанции до соперника ставит ногу и происходит наступ, это ничто — нет ни безрассудства, ни скорости. В таких моментах надо продолжать игру. И сразу, конечно, вспоминается пенальти в матче «Крылья Советов» — «Зенит». Сравнивая два эпизода, теперь мало кто скажет, что это 11-метровый», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.