«Это деквалификация». Василий Уткин высказался о судействе в матче «Спартак» — ЦСКА

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о судействе в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА (2:1).

«Матч оказался для Карасёва довольно сложным. В первом тайме принимать особенно сложных решений ему не было необходимости. Были отменены два гола из-за офсайдов. Вообще говоря, офсайды тоже наводят на мысли о забаненности. Удивительно, что прошёл год. Мы живём в стране довольно развитого IT. Но так и не появилось никакой технологии… Я знаком с этим поверхностно, но знаком с людьми, которые эти технологии представляют. Нет ничего сложного в том, чтобы сделать такую маленькую «машинку» (специально говорю вульгарные слова), которая в конце концов научилась проводить линии на поле и определять, был офсайд или нет, более или менее достоверно. Прошёл год, а этого так и нет. Это не укладывается у меня в голове. Связываю это с тем, что, может быть, особо и не надо.

А во втором тайме начались затруднения. Эти затруднения наводят на достаточно странные мысли. Действительно, как можно было удалить Виллиана Рошу? С одной стороны, ЦСКА, конечно, сам виноват. Если Виллиан Роша, столько времени живя в России — в ЦСКА, который сам о себе говорит, что это команда — семья… Как можно было приезжему человеку не объяснить, что в русском языке одно из главных слов — ###. Не объяснили — приходится показывать на себе. Виллиан показал то, что ему показал Соболев. И его за то, что пытался объясниться жестами, удалили…

В этой ситуации запутался опытнейший судья Карасёв. Понимаете, отстранённость от международных соревнований сказывается не только в падении интереса, не только в том, что вопрос о борьбе «Спартака», ЦСКА и «Ростова» до известной степени фиктивен… Оказывается, что в этой ситуации неконкуренции начинают реально деградировать судьи. В такой достаточно простой ситуации не разобраться — это деквалификация», — сказал Уткин в видео на YouTube-канале.