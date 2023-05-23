Кирьяков: у «Динамо» болезнь преклонения перед зарубежными специалистами

Бывший футболист «Динамо» Сергей Кирьяков высказался о тренерском вопросе в московском клубе. По его мнению, у бело-голубых есть «болезнь преклонения перед зарубежными специалистами». Кирьяков считает, что некоторые российские тренеры не уступают иностранным наставникам.

«Нужен «Динамо» главный тренер из России или из заграницы? Семак не иностранец, и «Зенит» с ним показывает лучшие результаты в истории клуба, этот ответ должен удовлетворить. У «Динамо» болезнь преклонения перед зарубежными специалистами. «Зенит» это уже прошёл, теперь надо бело-голубым несколько раз ошибиться прежде, чем понять, что разницы по уровню между нашими тренерами и иностранными нет. Я не беру топ-специалистов, которые работают в таких клубах, как «Манчестер Сити», и других. Наши тренеры ничем не уступают зарубежным. Да, у нас есть специалисты низкого уровня и среднего, главное — остановиться на правильном варианте. Нужно собирать информацию о человеке — где он работал, как и с кем. В сегодняшнее время акцент надо ставить на наших специалистов.

У «Динамо» болезнь — дать управлять клубом не нашему человеку. Я против Бувача ничего не имею, но вот так всё отдать и слушать, что он будет делать, — неправильно. Но на ошибках учатся, набивают шишки, хотя бело-голубые это делают уже долго. Такова реальность на сегодняшний день, они так работают. «Динамо» — это душевная болезнь у меня, как у бывшего динамовца. В клубе всё время борьба за власть. Всё быстро меняется в руководстве. Это тоже влияет на то, что клуб так долго не добивается больших побед. Сейчас надо решать локальные проблемы, определяться с главным тренером и начинать готовиться к следующему сезону», — приводит слова Кирьякова Metaratings.

Напомним, последним тренером «Динамо» был Славиша Йоканович, которого уволили после поражения в матче с «Ахматом» (0:3).