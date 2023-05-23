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Уругвай разгромил Ирак, а Гамбия обыграла Гондурас на чемпионате мира U20

Уругвай разгромил Ирак, а Гамбия обыграла Гондурас на чемпионате мира U20
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В Аргентине стартовал чемпионат мира — 2023 среди сборных игроков до 20 лет.

Вечером 22 мая состоялись матчи 1-го тура в группах F и Е между Гамбией и Гондурасом и Уругваем и Ираком соответственно.

Уругвайцы разгромили иракцев, отправив в их сетку ворот четыре безответных гола. Отличились Матиас Абальдо, Андрес Феррари, Алан Маттурро и Хусейн Хассан (автогол).

U20 ЧМ-2023 - финальный раунд. Группа E. 1-й тур
23 мая 2023, вторник. 00:00 МСК
Уругвай U20
Окончен
4 : 0
Ирак U20
1:0 Abaldo – 38'   2:0 Ferrari – 48'   3:0 Hassan – 62'   4:0 Matturro – 90+2'

В параллельном матче группы F встречались Гамбия и Гондурас. Победу одержали гамбийцы со счётом 2:1, в их составе отличился Адама Боджанг, оформивший дубль. В составе сборной Гондураса гол забил Марко Асейтуно.

U20 ЧМ-2023 - финальный раунд. Группа F. 1-й тур
23 мая 2023, вторник. 00:00 МСК
Гамбия U20
Окончен
2 : 1
Гондурас U20
1:0 Bojang – 1'   1:1 Aceituno – 5'   2:1 Bojang – 84'

23 мая в 21:00 мск состоятся матчи между сборными США и Фиджи, а также между Узбекистаном и Новой Зеландией. В полночь Эквадор сыграет со Словакией, а Аргентина — с Гватемалой.

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