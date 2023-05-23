Арбитр Федотов: Карасёва загоняли как лошадь и одним движением поломали ему авторитет

Российский арбитр Игорь Федотов высказался о проблеме назначения судей в Российской Премьер-Лиге.
«Проблема — в департаменте. Кто придумал эту ерунду с двумя ответственными матчами на неделе для Карасёва? В первую очередь обидно как раз за арбитра. Репутация Карасёва была высоко, но её убили за одну игру и теперь она опустилась очень низко. Я считаю, что это чистой воды подстава со стороны департамента. У вас 23 арбитра, и если каждый из них не может судить всё, то возникает вопрос: кто привёл их в РПЛ? Не могут Карасёв и Безбородов вытаскивать все игры, они уже не 30-летние мальчики. А вот 30-летние мальчики почему-то не тянут. В итоге Карасёва загоняли как лошадь и одним движением поломали ему авторитет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
- 23 мая 2023
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