Молодёжный чемпионат мира по футболу — 2023: расписание матчей четвёртого игрового дня

В эти дни в Аргентине проходит чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд (до 20 лет) — 2023. 24 сборные поделены на шесть групп (A-F). Две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие команды, занявшие третье место, пройдут в плей-офф. Турнир проходит с 20 мая по 11 июня.
Расписание матчей четвёртого игрового дня:
23 мая, вторник (время — московское)
Группа A (второй тур). Узбекистан — Новая Зеландия. 21:00
Группа B (второй тур). США — Фиджи. 21:00
24 мая, среда
Группа А (второй тур). Аргентина — Гватемала. 0:00
Группа B (второй тур). Эквадор — Словакия. 0:00
Финальный матч состоится 11 июня. Действующим чемпионом мира является молодёжная сборная Украины, которая выиграла турнир в 2019 году. В 2021 году чемпионат мира был отменён из-за пандемии.
- 23 мая 2023
-
10:39
-
10:32
-
10:30
-
10:29
-
10:26
-
10:24
-
10:06
-
10:01
-
09:55
-
09:39
-
09:34
-
09:32
-
09:32
-
09:30
-
09:28
-
09:28
-
09:17
-
09:05
-
08:51
-
08:47
-
08:30
-
08:30
-
08:30
-
08:11
-
08:00
-
07:49
-
07:08
-
05:57
-
05:44
-
05:43
-
05:37
-
04:57
-
04:47
-
04:37
-
04:20