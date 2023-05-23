Кейта Бальде высказался об игровом времени в «Спартаке»
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Нападающий «Спартака» Кейта Бальде ответил на вопрос по поводу своего игрового времени в стане красно-белых. Футболист признался, что всегда хочет играть больше и чувствовать себя эффективным. Также Бальде рассказал, что чувствует доверие от Гильермо Абаскаля.
«Доволен ли я своим игровым временем в «Спартаке»? Всегда хочу играть больше, хочу помогать команде. Для любого футболиста важно быть эффективным. Я чувствую, что мистер мне доверяет и постепенно допускает к матчам. Нет ли каких-то проблем со здоровьем? Со здоровьем у меня всё в порядке», – приводит слова Бальде Metaratings.
Напомним, после зимнего перерыва Кейта Бальде сыграл за «Спартак» 13 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
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