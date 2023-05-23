«Даже на тренировках не забивал так». Защитник «Пари НН» Александров — о матче с «Сочи»

Защитник «Пари Нижний Новгород» Виктор Александров прокомментировал победу в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (4:0). Футболист отметился забитым мячом.

«Очень рад, что оградили себя от прямого вылета. В двух последних турах будем бороться, чтобы избежать зоны стыковых матчей. Сегодня была отличная поддержка болельщиков. Спасибо им огромное.

Как принимал решение о таком ударе? Честно, даже на тренировках не забивал такие голы. Знал, что из этой позиции надо бить, получился хороший гол. Сегодня все в команде — молодцы. Каждый достоин звания лучшего игрока матча», — приводит слова Александрова официальный сайт «Пари Нижний Новгород».

«Пари Нижний Новгород» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 26 очков после 28 матчей. «Сочи» (37) располагается на 10-й строчке.