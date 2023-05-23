Тренер «Фейеноорда» Слот согласился возглавить «Тоттенхэм»

Английский «Тоттенхэм» ведёт переговоры о назначении на пост главного тренера действующего наставника «Фейеноорда» Арне Слота. Об этом сообщил Sport Bild со ссылкой на De Telegraaf.

Отмечается, что агент тренера в ходе переговоров с руководителями лондонского клуба дал понять, что специалист готов возглавить «Тоттенхэм». Однако «шпорам» необходимо заплатить солидные отступные нидерландскому клубу. Сообщается, что переговоры между клубами запланированы на среду, 24 мая.

Слот возглавил «Фейеноорд» летом 2021 года. Под его руководством клуб добрался до финала Лиги конференций УЕФА (2021/2022), где уступил «Роме» (0:1), а также стал чемпионом Нидерландов (2022/2023).

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