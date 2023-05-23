Ковтун: не могу сказать, что Карасёв «убил» ЦСКА, он нормально остудил

Бывший футболист «Спартака» Юрий Ковтун прокомментировал результат матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, в котором его бывший клуб встречался с ЦСКА. Московское дерби завершилось победой «Спартака» со счётом 2:1. Ковтун также оценил работу главного арбитра матча Сергея Карасёва.
«Дерби «Спартака» и ЦСКА складывалось тяжело из-за того, что команды разыгрывают второе место. Из-за этого, может быть, и судейские решения были где-то неоднозначные. Каждая команда понимала, что этот матч надо доводить до победы. Это удалось «Спартаку» на последних минутах, потому что хорошо действовали футболисты, которые вышли на замену и играли ближе к штрафной соперника.
По поводу судейства в дерби можно долго рассуждать, у каждого своё мнение. Есть спорные моменты, может, Карасёв мог бы принять какие-то решения иначе. Но рефери принимает решения мгновенно, поэтому уже как есть. В эпизоде с пенальти футболист ЦСКА касался ногой игрока «Спартака», который был на долю секунды раньше его на мяче. Вообще единоборства в штрафной площади очень опасны для защитников. Чтобы так играть в своей штрафной, надо быть уверенным в себе на 200%, что ты не зацепишь соперника.
Не считаю ли я, что ЦСКА вчера засудили? У любой проигравшей команды будет какая-то реакция после поражения и вопросы к судье. Карасёв квалифицированный судья, плюс матчи бывают тяжёлые, с накалом страстей. Не могу сказать, что Сергей «убивал» армейцев, он нормально остудил. Да, есть какие-то спорные эпизоды, но они присутствуют в каждом матче», — приводит слова Ковтуна Metaratings.
- 23 мая 2023
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