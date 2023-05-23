Mundo Deportivo: Роналду хочет покинуть «Аль-Наср»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду хочет досрочно расторгнуть соглашение с саудовским клубом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Роналду не устраивает инфраструктура Саудовской Аравии, которую издание называет далёкой от современного общества. Отмечается, что ближайшее окружение 38‑летнего форварда начинает заявлять о сложившейся ситуации с целью получить возможность вернуться в Европу.

Если Роналду решит покинуть «Аль‑Наср» без уважительной причины, то, согласно правилам ФИФА, он должен будет выплатить клубу компенсацию за два года, оставшиеся по его действующему контракту. В дополнение к этому регламент предусматривает санкции в отношении игрока.

За клуб «Аль-Наср» Роналду выступает с 1 января 2023 года. В рамках внутреннего первенства он провёл 14 матчей и забил 13 голов.