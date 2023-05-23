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«История забывает о крысах». Ришарлисон опубликовал гневный пост о принижении чернокожих

«История забывает о крысах». Ришарлисон опубликовал гневный пост о принижении чернокожих
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Форвард сборной Бразилии и лондонского «Тоттенхэма» Ришарлисон де Андраде в социальной сети поддержал соотечественника, нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Ранее футболист испанской команды подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Валенсии».

«Они всегда делали всё, чтобы чернокожие не достигли вершины… Они порабощали, маргинализировали и убивали. Но они никогда не одолеют тех, кто рождён быть великим. История забывает о крысах и открывает большие масштабы тем, кто борется с этими плохими людьми. Я всегда рядом, Винисиус», — написал Ришарлисон в «Твиттере».

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Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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