Мартинес: пригласил бы Месси в «Астон Виллу». Буду готовить для него жаркое и угощать мате

Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес в шутливой форме пригласил нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в бирмингемский клуб.

«Раз Месси освистывают, я бы пригласил его в «Астон Виллу». Я сделаю ему мате, буду готовить каждые выходные для него жаркое, попрошу людей сделать для него маленькие флажки, и он хорошо проведёт время здесь. Я урежу свою зарплату ради Месси, если это будет необходимо», — цитирует Мартинеса ESPN.

Напомним, в первом матче Месси за «ПСЖ» после отстранения болельщики французского клуба освистали нападающего при объявлении стартовых составов на игру 35-го тура Лиги 1 с «Аяччо». По ходу матча фанаты также свистели, когда Месси касался мяча. Случилось это 15 мая.