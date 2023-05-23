Мартинес: пригласил бы Месси в «Астон Виллу». Буду готовить для него жаркое и угощать мате
Поделиться
Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес в шутливой форме пригласил нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в бирмингемский клуб.
«Раз Месси освистывают, я бы пригласил его в «Астон Виллу». Я сделаю ему мате, буду готовить каждые выходные для него жаркое, попрошу людей сделать для него маленькие флажки, и он хорошо проведёт время здесь. Я урежу свою зарплату ради Месси, если это будет необходимо», — цитирует Мартинеса ESPN.
Выбираем, куда Лео отправиться летом:
Напомним, в первом матче Месси за «ПСЖ» после отстранения болельщики французского клуба освистали нападающего при объявлении стартовых составов на игру 35-го тура Лиги 1 с «Аяччо». По ходу матча фанаты также свистели, когда Месси касался мяча. Случилось это 15 мая.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 мая 2023
-
12:18
-
12:15
-
12:09
-
11:58
-
11:56
-
11:55
-
11:41
-
11:33
-
11:18
-
11:13
-
10:58
-
10:55
-
10:39
-
10:32
-
10:30
-
10:29
-
10:26
-
10:24
-
10:06
-
10:01
-
09:55
-
09:39
-
09:34
-
09:32
-
09:32
-
09:30
-
09:28
-
09:28
-
09:17
-
09:05
-
08:51
-
08:47
-
08:30
-
08:30
-
08:30
Партнерский контент