Боков: Акинфеев — это русский Буффон, даже лучше

Российский тренер Максим Боков высказался о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве. По его мнению, опытный вратарь уже является тренером для молодых игроков, даже не завершив профессиональную карьеру. Также Боков сравнил Акинфеева с Джанлуиджи Буффоном.
«Пока ноги держат, есть желание, пусть играет. Главная мотивация для Игоря — быть первым! Каждый год показывать и доказывать это.
Когда он станет тренером? (смеётся). Он уже им является. Молодые вратари на него смотрят, он их учит своей игрой, показывает, как надо действовать в воротах. Тренер больше рассказывает, а не показывает. Поэтому Акинфеев уже делится своим опытом. Молодые вратари всегда у него спрашивают совет. Игровые моменты, психологические, он с удовольствием им подсказывает. Акинфеев — это русский Буффон, даже лучше.
Легко может играть ещё лет 10. Раньше, когда выступал за сборную, были серьёзные нагрузки, большое количество матчей. Сейчас времени на восстановление больше, и шансы увеличить продолжительность своей карьеры повышаются», — приводит слова Бокова Legalbet.
- 23 мая 2023
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