Агент: Вендел уже уехал в отпуск в качестве приза за победу в чемпионате
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Агент Тьяго Рибейро, представляющий интересы бразильского полузащитника «Зенита» Вендела, прокомментировал отъезд футболиста из расположения петербургского клуба в конце сезона.
«Да, Вендел уже уехал в отпуск. Думаю, что и другие иностранцы тоже. Это было сделано в качестве приза за победу в чемпионате», — приводит слова Рибейро Sport24.
«Зенит» обеспечил себе чемпионский титул Российской Премьер-Лиги за четыре тура до завершения сезона. В матче 26-го тура чемпионата России петербуржцы обыграли московский «Спартак» со счётом 3:2. Команда Сергея Семака набрала 66 очков после 28 матчей.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Вендел провёл 25 матчей, забил восемь мячей и оформил четыре голевые передачи.
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