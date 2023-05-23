Главный тренер «Пари НН» Юран: команда задышала и побежала, мы стали играть в атаку

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран прокомментировал победу в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (4:0).

«Парни – молодцы. Я поблагодарил их в раздевалке. Недавно я им сказал, что начал получать удовольствие на тренировках, потому что мы стали забивать, стали быстрее работать с мячом в тренировочном процессе. На протяжении полутора месяцев картина была другая: команда физически была разобрана. На начальном этапе пришлось проделать большой объём оборонительной работы. А сейчас вы видите: команда задышала и побежала, мы стали играть в атаку. Когда ты относишься к футболу с таким желанием, с такой самоотдачей, то футбол обязательно отблагодарит тебя. И мы победили заслуженно. Результат по игре», — приводит слова Юрана официальный сайт «Пари Нижний Новгород».