Ринат Дасаев: Фёдор Черенков заслужил, чтобы о нём сняли художественный фильм

Бывший голкипер «Спартака», «Севильи» и сборной СССР Ринат Дасаев высказался о съёмках художественного фильма про легендарного футболиста красно-белых Фёдора Черенкова. Накануне состоялась пресс-конференция, посвящённая началу съёмок полнометражного художественного фильма о футболисте.
«Черенков заслужил, чтобы о нём сняли художественный фильм. У него была сила воли. Он переборол болезнь, вернулся и стал лучшим футболистом страны. Когда он вернулся из Франции, он опять стал лидером и капитаном. Хотел бы отметить это качество», — передаёт слова Дасаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Напомним, в составе «Спартака» Черенков трижды становился чемпионом СССР, один раз чемпионом России и обладателем Кубка страны. Фёдор Черенков ушёл из жизни в октябре 2014 года в возрасте 55 лет.
- 23 мая 2023
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