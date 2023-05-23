Руслан Литвинов: у «Спартака» всегда задача — стать чемпионами России

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что красно-белые всегда нацелены выиграть чемпионат России.
«Можно ли сказать, что сегодняшний «Спартак» находится на одной ступени с «Зенитом»? Скажу откровенно: сезон длинный, и всё зависит не от одной игры с «Зенитом», а от всех матчей. Количество допущенных ошибок решает исход положения команды в турнирной таблице.
Говорить за 30 туров до начала сезона — неправильно. Мы должны настраиваться, двигаться по ходу сезона. У нас всегда есть задача — выиграть РПЛ. Нельзя говорить, что этой цели у нас нет», — цитирует Литвинова «РБ Спорт».
После 28 проведённых матчей в РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 53 очка. «Зенит» в этом сезоне досрочно выиграл чемпионский титул благодаря победе над красно-белыми (3:2) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги.
- 23 мая 2023
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