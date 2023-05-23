Игрок «Торпедо» Эркинов: переход России в АФК хорошо повлиял бы на азиатские сборные

Полузащитник «Торпедо» и сборной Узбекистана Хожимат Эркинов поделился мнением о возможном переходе сборной России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
«Конечно, это было бы интересно. Это только дало бы больше развития азиатским странам в плане футбола. Россия хорошо повлияла бы на азиатские сборные, футбол бы прогрессировал. Хотел бы лично я сыграть со сборной России? Да.
Мы уже в том году играли со сборной России в ноябре, но ещё хотелось бы это сделать в официальном матче. У России сильная национальная команда. Пошёл бы в плюс сборной России переход в Азиатскую конфедерацию футбола?
Точно сказать не могу, но в Азии футбол постепенно развивается, и у нас тоже хороший уровень игры. В Азии есть сильные сборные: Япония, Саудовская Аравия, Узбекистан. Остальные азиатские команды тоже развиваются», — сказал Эркинов в интервью Metaratings.ru.
- 23 мая 2023
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