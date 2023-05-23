Михаил Зарицкий — лучший тренер второго дивизиона чемпионата Люксембурга

Россиянин Михаил Зарицкий признан лучшим тренером второго дивизиона чемпионата Люксембурга.
Под руководством российского специалиста клуб «Мариска Мерш» повысился в классе и вышел в финал национального Кубка, где 26 мая встретится с командой «Дифферданж».
Михаил Зарицкий родился в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург) 3 января 1973 года, играл за «Зенит» и юношеские сборные СССР, а позже принял гражданство Люксембурга и выступал за национальную команду этой страны.
В ноябре прошлого года «Чемпионат» взял большое интервью у Зарицкого, в котором он рассказал, как оказался в сборной Люксембурга, а также поделился опытом выступлений в чемпионате этой страны и Бундеслиге.
Предыдущим клубом в тренерской карьере Михаила Зарицкого был люксембургский «Эхтернах».
- 23 мая 2023
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