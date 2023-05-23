«Зенит» подписал контракт с 19-летним турецким форвардом — Hurriyet

Нападающий турецкого клуба «Алтынорду» Эмирджан Гюрлюк продолжит карьеру в Российской Премьер-Лиге. 19-летний футболист уже подписал контракт с «Зенитом», информирует Hurriyet.

Согласно сведениям источника, Гюрлюк присоединится к российской команде ближайшим летом и начнёт выступления за «Зенит» со следующего сезона. При этом ранее сообщалось, что в услугах Гюрлюка заинтересован ряд клубов из чемпионата Турции.

Отметим, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 350 тыс.

«Зенит» обеспечил себе чемпионский титул Российской Премьер-Лиги за четыре тура до завершения сезона. В матче 26-го тура чемпионата России петербуржцы обыграли московский «Спартак» со счётом 3:2. Команда Сергея Семака набрала 66 очков после 28 матчей.