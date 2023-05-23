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Источник: Клаудиньо, Дуглас Сантос и Родригао не сыграют в оставшихся матчах «Зенита»

Источник: Клаудиньо, Дуглас Сантос и Родригао не сыграют в оставшихся матчах «Зенита»
Клаудиньо
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Бразильские футболисты «Зенита» полузащитники Клаудиньо и Вендел, защитники Дуглас Сантос и Родригао не примут участия в оставшихся матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Об этом сообщил «Матч ТВ».

«Зениту» в 29-м туре Российской Премьер-Лиги предстоит сыграть с «Сочи». Встреча состоится в субботу, 27 мая. Начало игры — в 19:00 мск. В заключительном туре чемпионата России петербуржцы встретятся с «Факелом» 3 июня. Начало матча — в 17:00 мск.

«Зенит» обеспечил себе чемпионский титул Российской Премьер-Лиги за четыре тура до завершения сезона. В матче 26-го тура чемпионата России петербуржцы обыграли московский «Спартак» со счётом 3:2. Команда Сергея Семака набрала 66 очков после 28 матчей.

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