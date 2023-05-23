Дьяков: не считаю, что нужно стоять на коленях и умолять кого-то сыграть со сборной России

Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков считает, что не нужно расстраиваться из-за нежелания сборной Камеруна играть с национальной командой России.
«Нечему удивляться в отказе Камеруна от проведения товарищеского матча со сборной России. Сейчас происходит много спорных вещей: несогласие Камеруна – не исключение. Значит, будем играть с теми, кто хочет – у нас нет выбора.
Нет смысла вообще не проводить товарищеские матчи: в составе сборной много молодых пацанов, которым надо получать опыт игры за национальную команду. Ненормально, когда политика вмешивается в спорт – от этого страдают спортсмены.
Но не считаю, что нужно стоять на коленях и умолять кого-то сыграть матч со сборной России. Не могу сказать, что мы многое приобретём, если проведём товарищескую игру с Таджикистаном, Казахстаном или Узбекистаном. Но и не потеряем.
Будет хорошо, если получится организовать игру для сборной России во время паузы. В ином случае ребята уйдут в отпуск», – сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 23 мая 2023
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