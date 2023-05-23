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Лионель Месси — главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal

Издание Goal представило рейтинг претендентов на награду «Золотой мяч» — 2023.

Главным кандидатом на получение самой престижной индивидуальной награды в футболе остаётся аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. В топ-5 попали Эрлинг Холанд («Манчестер Сити), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) и Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»).

Топ-20 претендентов выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («ПСЖ»).

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

4. Винисиус Жуниор («Реал»).

5. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»).

6. Виктор Осимхен («Наполи»).

7. Карим Бензема («Реал»).

8. Хвича Кварацхелия («Наполи»).

9. Роберт Левандовски («Барселона»).

10. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»).

11. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»).

12. Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

13. Лаутаро Мартинес («Интер»).

14. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»).

15. Джуд Беллингем («Боруссия»).

16. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).

17. Букайо Сака («Арсенал»).

18. Каземиро («Манчестер Юнайтед»).

19. Джек Грилиш («Манчестер Сити»).

20. Родриго Гоэс («Реал»).