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Изидор: русский язык очень богат и красив, но иногда у меня проскакивает мат

Изидор: русский язык очень богат и красив, но иногда у меня проскакивает мат
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Французский нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор высказался об изучении русского языка. Он считает, что русский язык достаточно красив, однако признаётся, что иногда употребляет нецензурные слова.

«Я учу русский язык ежедневно с переводчиком в команде, он мне как друг. Согласен, что ваш язык очень богат и красив, но иногда у меня проскакивает мат, ха-ха. Я решил заняться этим вопросом, чтобы мне было легче жить в России», — приводит слова Изидора «РБ Спорт».

Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 18 матчей, забил шесть голов и отдал один результативный пас. Изидор стал игроком железнодорожников 22 января 2022 года, перейдя в российский клуб из «Монако». Соглашение футболиста с клубом рассчитано на 4,5 года.

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