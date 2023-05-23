«Это уже за гранью!» Радимов раскритиковал Соболева и Салихову

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов назвал три главных разочарования Российской Премьер-Лиги по итогам 28-го тура. На первое место в списке разочарований Радимов поставил форварда «Спартака» Александра Соболева, а также Зарему Салихову, которая поддерживает поведение футболиста.
«3. Нелепое «Торпедо» в «Лужниках». Автозаводцы в этом году поражают исключительно в отрицательном смысле. Сменили кучу тренеров и руководителей, но бесславно вылетели, да ещё и матчи проводят в «Лужниках» практически при пустых трибунах. Зачем всё это?
2. Лещук со своим лицемерным интервью про Йокановича. Максимально подробно про это уже рассказывал, добавить особо нечего. Всё это не по-мужски.
1. Зарема Салихова и её любимец Александр Соболев. К тому, что с нападающим «Спартака» периодически происходит какая-то дурь, уже все привыкли. Но то, что Зарема его настолько открыто поддерживает, да ещё и предлагает сделать мерч с жестом — это уже за гранью. Страшно представить, что творилось в клубе, когда она оказывала влияние на принимаемые в нём решения», — написал Радимов в своём телеграм-канале.
- 23 мая 2023
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